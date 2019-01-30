В "Нафтогазе" сообщили, скольким абонентам нужны счетчики газа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Учетные устройства газа должны быть установлены в 3 млн домохозяйств в стране, которые до сих пор не оборудованы ими. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Правительство рекомендует "Нафтогазу" поставить счетчики в тех домах, где их до сих пор нет. Это, по нашим подсчетам, цифра близка к 3 млн абонентов. Мы, как "Нафтогаз", поддерживаем это постановление, но нам нужен контракт с потребителем", - отметил Коболев.
По его словам, сейчас между НАК и потребителями стоят облгазы, которые, по его мнению, целенаправленно не сделали работу по оснащению счетчиками всех домохозяйств. Подписывать договор с "Нафтогазом", чтобы счетчики поставила акционерная компания, облгазы также не хотят.
Как отметил чиновник, такие счетчики на розничном рынке стоят 1200-1300 грн, компания сможет закупить их большой группой на 20-30% ниже. Деньги на это НАК выделит из дивидендов.
При этом Коболев подчеркнул, что НАК заинтересован в том, чтобы как можно скорее оснастить счетчиками газа все домохозяйства.
Напомним, Кабинет министров принял решение о снижении норм потребления газа с нынешних 9,8 до 3,29 кубометров газа на человека в месяц.
Кроме того, правительство приняло решение о обеспечении всех домохозяйств в Украине газовыми счетчиками за счет НАК "Нафтогаз Украины".