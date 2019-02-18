Уряд змусить НАК “Нафтогаз” встановити лічильники тим, у кого їх немає - прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Уряд змусить НАК “Нафтогаз” встановити лічильники тим, у кого їх немає. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє УНН.
“НАК „Нафтогаз“ — це ще один у нас глобальний монополіст, який потрібно виводити на ринок конкурентний, щоб вони забезпечили всіх українців у кого немає лічильників — безкоштовними лічильниками і тоді зніметься питання обсягів споживання газу. І ми змусимо їх це зробити”, — заявив він.
Раніше Володимир Гройсман заявив, що уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ для населення або ж дефолт.
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Як повідомляв УНН, 30 січня уряд України ухвалив рішення про забезпечення всіх українських домогосподарств газовими лічильниками за рахунок НАК “Нафтогаз України”.
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