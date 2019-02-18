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Уряд змусить НАК “Нафтогаз” встановити лічильники тим, у кого їх немає - прем’єр

Уряд змусить НАК “Нафтогаз” встановити лічильники тим, у кого їх немає - прем’єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Уряд змусить НАК “Нафтогаз” встановити лічильники тим, у кого їх немає. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє УНН.

“НАК „Нафтогаз“ — це ще один у нас глобальний монополіст, який потрібно виводити на ринок конкурентний, щоб вони забезпечили всіх українців у кого немає лічильників — безкоштовними лічильниками і тоді зніметься питання обсягів споживання газу. І ми змусимо їх це зробити”, — заявив він.

Раніше Володимир Гройсман заявив, що уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ для населення або ж дефолт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У “Нафтогазі” повідомили, скільком абонентам потрібні лічильники газу

Як повідомляв УНН, 30 січня уряд України ухвалив рішення про забезпечення всіх українських домогосподарств газовими лічильниками за рахунок НАК “Нафтогаз України”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсман пригрозив відставкою головам ОДА, які не встановлять лічильники

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