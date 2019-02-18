Уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ або ж дефолт - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ для населення або ж дефолт. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив прем‘єр-міністр Украіни Володимир Гройсман, повідомляє УНН.
Він наголосив на тому, що ціни на газ є надзвичайно болючою темою для українців, але уряд мав лише два вибори — підвищення цін на газ або ж дефолт.
“У нас було два вибори: або піти на цей крок (підвищити ціни на газ для населення — ред) або піти у дефолт. Я не міг допустити, щоб країна увійшла у дефолт. Нам вистачило дев’яностих років, коли усі стали бідними в одну секунду. Тому ми побудували систему соціального захисту у вигляді субсидій”, — заявив Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент упевнений, що Україна вийшла з зони економічних ризиків
У жовтні минулого року УНН повідомляв, що за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, країна може бути введена в дефолт без продовження співпраці з міжнародними партнерами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зростання ВВП України прискорилося наприкінці 2018 року