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Уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ або ж дефолт - Гройсман

Уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ або ж дефолт - Гройсман

Київ • УНН

 • 9130 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Уряд мав два варіанта: підвищення цін на газ для населення або ж дефолт. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив прем‘єр-міністр Украіни Володимир Гройсман, повідомляє УНН.

Він наголосив на тому, що ціни на газ є надзвичайно болючою темою для українців, але уряд мав лише два вибори — підвищення цін на газ або ж дефолт.

“У нас було два вибори: або піти на цей крок (підвищити ціни на газ для населення — ред) або піти у дефолт. Я не міг допустити, щоб країна увійшла у дефолт. Нам вистачило дев’яностих років, коли усі стали бідними в одну секунду. Тому ми побудували систему соціального захисту у вигляді субсидій”, — заявив Гройсман.

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У жовтні минулого року УНН повідомляв, що за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, країна може бути введена в дефолт без продовження співпраці з міжнародними партнерами.

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