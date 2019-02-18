Правительство имело два варианта: повышение цен на газ или дефолт - Гройсман

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59925 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 80261 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130027 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130020 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129605 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124982 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160602 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117820 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141421 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Правительство имело два варианта: повышение цен на газ или дефолт - Гройсман

Правительство имело два варианта: повышение цен на газ или дефолт - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 9129 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Правительство имело два варианта: повышение цен на газ для населения или дефолт. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил премьер-министр Украини Владимир Гройсман, сообщает УНН.

Он отметил, что цены на газ является очень болезненной темой для украинцев, но правительство должно только два выбора - повышение цен на газ или дефолт.

"У нас было два выбора: либо пойти на этот шаг (повысить цены на газ для населения - ред) или уйти в дефолт. Я не мог допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило девяностых годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий", - заявил Гройсман.

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В октябре прошлого года УНН сообщал, что по словам премьер-министра Украины Владимир Гройсман, страна может быть введена в дефолт без продолжения сотрудничества с международными партнерами.

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