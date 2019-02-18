Правительство имело два варианта: повышение цен на газ или дефолт - Гройсман

Он отметил, что цены на газ является очень болезненной темой для украинцев, но правительство должно только два выбора - повышение цен на газ или дефолт.

"У нас было два выбора: либо пойти на этот шаг (повысить цены на газ для населения - ред) или уйти в дефолт. Я не мог допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило девяностых годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий", - заявил Гройсман.

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В октябре прошлого года УНН сообщал, что по словам премьер-министра Украины Владимир Гройсман, страна может быть введена в дефолт без продолжения сотрудничества с международными партнерами.

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