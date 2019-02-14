Зростання ВВП України прискорилося наприкінці 2018 року

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Реальний ВВП у IV кварталі 2018 року у порівнянні з попереднім кварталом збільшився на 1,1%, а у порівнянні з IV кварталом 2017 року – на 3,4%. Про це свідчать дані звіту Державної служби статистики, передає УНН.