Зростання ВВП України прискорилося наприкінці 2018 року

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Реальний ВВП у IV кварталі 2018 року у порівнянні з попереднім кварталом збільшився на 1,1%, а у порівнянні з IV кварталом 2017 року – на 3,4%. Про це свідчать дані звіту Державної служби статистики, передає УНН.

"Реальний ВВП у IV кварталі 2018 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 1,1%, а порівняно з IV кварталом 2017 року – на 3,4%", - зазначили автори звіту.

Нагадаємо, Україна втратила 16% ВВП внаслідок агресії та економічної блокади з боку Росії.

На думку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік.

Раніше Світовий банк погіршив економічний прогноз для України.

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