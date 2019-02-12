Україна втратила 16% ВВП внаслідок агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Україна втратила 16% ВВП внаслідок агресії та економічної блокади з боку Росії. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок агресії РФ та економічної блокади Україна втратила 16% ВВП у 2014-2015 рр.", - зазначив голова держави.
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За його словами, РФ спровокувала економічну кризу в Україні, однак Київ вистояв і тепер демонструє стале зростання економіки.
Нагадаємо, у січні-листопаді 2018 року Україна імпортувала з Росії товарів на 7,4 млрд дол. США, що на 17,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Кабінет міністрів України продовжив термін ембарго проти товарів із Російської Федерації до 31 грудня 2019 року.