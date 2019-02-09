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IT-галузь створює 4% українського ВВП

IT-галузь створює 4% українського ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. IT-галузь становить 4% українського ВВП. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час Всеукраїнського громадського форуму "Відкритий діалог", передає УНН.

"Протягом останніх років стрімко вгору пішла нова галузь – IT-сектор, він вже зараз складає 4% ВВП України, він вже зараз дає високооплачувану роботу 150 тисячам українців, і очікується, що через 1,5-2 роки ця цифра сягне 200 тисяч", - зазначив Порошенко.

Він додав, що IT-сектор допоможе збільшити частку середнього класу в Україні, який важливий для стабільності та стійкості економіки.

Крім того, за словами президента, IT-сектор зростає більше 20% на рік, але становить менше 1% світового ринку IT-послуг.

Нагадаємо, у 2018 році в Києві презентували Інститут цифрових трансформацій.

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