IT-отрасль создает 4% украинского ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. IT-отрасль составляет 4% украинского ВВП. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог", передает УНН.
"В течение последних лет стремительно вверх пошла новая отрасль - IT-сектор, он уже сейчас составляет 4% ВВП Украины, он уже сейчас дает высокооплачиваемую работу 150 тысячам украинцев, и ожидается, что через 1,5-2 года эта цифра достигнет 200 тысяч" , - отметил Порошенко.
Он добавил, что IT-сектор поможет увеличить долю среднего класса в Украине, который важен для стабильности и устойчивости экономики.
Кроме того, по словам президента, IT-сектор растет более 20% в год, но составляет менее 1% мирового рынка IT-услуг.
Напомним, в 2018 году в Киеве презентовали Институт цифровых преобразований.