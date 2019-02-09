IT-отрасль создает 4% украинского ВВП

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 65495 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87162 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131714 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131121 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130292 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125262 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161640 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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IT-отрасль создает 4% украинского ВВП

IT-отрасль создает 4% украинского ВВП

Киев  •  УНН

 • 20657 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. IT-отрасль составляет 4% украинского ВВП. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог", передает УНН.

"В течение последних лет стремительно вверх пошла новая отрасль - IT-сектор, он уже сейчас составляет 4% ВВП Украины, он уже сейчас дает высокооплачиваемую работу 150 тысячам украинцев, и ожидается, что через 1,5-2 года эта цифра достигнет 200 тысяч" , - отметил Порошенко.

Он добавил, что IT-сектор поможет увеличить долю среднего класса в Украине, который важен для стабильности и устойчивости экономики.

Кроме того, по словам президента, IT-сектор растет более 20% в год, но составляет менее 1% мирового рынка IT-услуг.

Напомним, в 2018 году в Киеве презентовали Институт цифровых преобразований.

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