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В Києві презентували Інститут цифрових трансформацій

В Києві презентували Інститут цифрових трансформацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні заснували Інститут цифрових трансформацій (Digital transformation institute, DTI). Презентація інституту відбулася в інноваційному просторі HUB 4.0. Громадську організацію заснувала Надія Васильєва, яка раніше очолювала Microsoft-Україна.

Інститут об’єднав бізнесменів, експертів і науковців для впровадження інновацій в економіку України. Зокрема, йдеться про “цифровізацію” за трьома напрямками: урядова політика, освіта і бізнес. Кінцевим результатом має стати побудова ринку цифрових технологій, підвищення конкурентоспроможності та перетворення України в розвинену технологічну країну. Наразі частка цифрової економіки в державі складає 3%, а у рейтингу цифрової конкурентоздатності за підсумками 2017 року наша країна посіла 58 місце серед 63-х країн Європи, Середнього Сходу та Африки.

“Україна має потужний інтелектуальний потенціал, але проблема в тому, що він майже не впливає на зростання економіки. Наші технології „оцифровують“ інші країни, а у нас майже не застосовуються. Водночас реальний сектор готовий до змін, але не знає, з чого почати. Потрібен єдиний інститут, який, по-перше, акумулює всі знання в одну методологію, по-друге, створить освітню програму для підвищення кваліфікації фахівців”, — розповіла Надія Васильєва.

На думку Валерія Фіщука, співголови ІТ-комітету Американської торгівельної палати і співавтора Цифрової адженди-2020, розвиток цифрової економіки в Україні залежить не від кількості IT-компаній, а від кількості споживачів їхніх продуктів і розробок.

“Цифрова трансформація — це доведена основа конкурентоздатності та економічного зростання. Вона природно пришвидшує будь-яку економічну діяльність. Це універсальний інструмент — технології навколо нас, потрібно просто почати їх впроваджувати”, — переконаний експерт.

За оцінками гендиректора Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв’язку Олександра Озерана, “цифровізація” галузі інфраструктури впливає на 300 окремих і суміжних галузей.

“Збільшення сервісів і послуг для громадян має дуже великий економічний ефект у тому числі з точки зору створення нових ринків і нових робочих місць”, — додав експерт. Не менш перспективний напрям — промисловість і машинобудування. Одне з Харківських підприємств за рахунок впровадження цифрових технологій збільшило ефективність виробництва на 50%.

“Цей приклад про те, наскільки бізнесу важливо правильно обрати стратегію, у тому числі з цифровізації процесів. Зростати вполовину швидше, коли вся галузь машинобудівництва за останні 4 роки скоротилася на третину”, — повідомив генеральний директор Асоціації підприємств промислової автоматизації Олександр Юрчак.

В Україні розроблена ціла низка програм і стратегій з інноваційного розвитку, проте переважна більшість досі залишається на папері. З огляду на це на першому етапі діяльність Інституту цифрових трансформацій буде зосереджена не на державному секторі, а на бізнес-партнерстві. Для цього необхідно проаналізувати ринок, знайти точки зростання, а також погодити єдину методологію. Перші 6 місяців діяльності інститут продовжує аналізувати ринок і проводити внутрішні освітні заходи. На 4 грудня запланована презентація об’єднаного дослідження декількох організацій, яке міститиме рівень готовності українського бізнеса до цифрової трансформації на базі опитування компаній.

Від сьогодні DTI проводить аналіз ринку фахівців в галузі цифрової трансформації. Анкети на сайті і на сторінці facebook. До ради директорів новоствореного інституту увійшли Надія Васильєва, Валерій Фіщук, Founder GrowthUp Group Денис Довгополий, CEO Datagroup Михайло Шелемба, керуючий партнер Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондар, СЕО Advanter Group Андрій Длігач, декан Київської бізнес-школи Михайло Крикунов. До роботи також залучені майже 20 експертів зі сфери бізнесу, освіти, управління.

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