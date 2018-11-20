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В Киеве презентовали Институт цифровых трансформаций

В Киеве презентовали Институт цифровых трансформаций

Киев  •  УНН

 • 11493 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине основали Институт цифровых трансформаций (Digital transformation institute, DTI). Презентация института состоялась в инновационном пространстве HUB 4.0. Общественная организация учредила Надежда Васильева, ранее возглавлявшая Microsoft-Украина.

Институт объединил бизнесменов, экспертов и ученых для внедрения инноваций в экономику Украины. В частности, речь идет о "цифровизации" по трем направлениям: правительственная политика, образование и бизнес. Конечным результатом должно стать построение рынке цифровых технологий, повышение конкурентоспособности и превращение Украины в развитую технологическую страну. Сейчас доля цифровой экономики в государстве составляет 3%, а в рейтинге цифровой конкурентоспособности по итогам 2017 наша страна заняла 58 место среди 63-х стран Европы, Среднего Востока и Африки.

"Украина имеет мощный интеллектуальный потенциал, но проблема в том, что он почти не влияет на рост экономики. Наши технологии "оцифровывают" другие страны, а у нас почти не применяются. В то же время реальный сектор готов к изменениям, но не знает, с чего начать. Нужен единый институт, который, во-первых, аккумулирует все знания в одну методологию, во-вторых, создаст образовательную программу повышения квалификации специалистов", - рассказала Надежда Васильева.

По мнению Валерия Фищука, сопредседатели ИТ-комитета Американской торговой палаты и соавтора Цифровой адженды 2020, развитие цифровой экономики в Украине зависит не от количества IT-компаний, а от количества потребителей их продуктов и разработок.

"Цифровая трансформация - это доказанная основа конкурентоспособности и экономического роста. Она естественно ускоряет любую экономическую деятельность. Это универсальный инструмент - технологии вокруг нас, нужно просто начать их внедрять", - убежден эксперт.

По оценкам гендиректора Директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Александра Озеран, "цифровизация" отрасли инфраструктуры влияет на 300 отдельных и смежных отраслей.

"Увеличение сервисов и услуг для граждан имеет очень большой экономический эффект в том числе с точки зрения создания новых рынков и новых рабочих мест", - добавил эксперт.

Не менее перспективное направление - промышленность и машиностроение. Одно из Харьковских предприятий за счет внедрения цифровых технологий увеличило эффективность производства на 50%.

"Этот пример о том, насколько бизнесу важно правильно выбрать стратегию, в том числе по цифровизации процессов. Расти вполовину быстрее, когда вся отрасль машиностроения за последние 4 года сократилось на треть", - сообщил генеральный директор Ассоциации предприятий промышленной автоматизации Александр Юрчак.

В Украине разработан целый ряд программ и стратегий по инновационному развитию, однако подавляющее большинство до сих пор остается на бумаге. Учитывая это на первом этапе деятельность Института цифровых преобразований будет сосредоточено не на государственном секторе, а на бизнес-партнерстве. Для этого необходимо проанализировать рынок, найти точки роста, а также согласовать единую методологию. Первые 6 месяцев деятельности институт продолжает анализировать рынок и проводить внутренние образовательные мероприятия. На 4 декабря запланирована презентация объединенного исследования нескольких организаций, которая будет содержать уровень готовности украинского бизнеса в цифровой трансформации на базе опроса компаний.

С сегодняшнего дня DTI проводит анализ рынка специалистов в области цифровой трансформации. Анкеты на сайте и на странице facebook. В совет директоров вновь созданного института вошли Надежда Васильева, Валерий Фищук, Founder GrowthUp Group Денис Довгополый, CEO Datagroup Михаил Шелемба, управляющий партнер Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, СЕО Advanter Group Андрей Длигач, декан Киевской бизнес-школы Михаил Крикунов. К работе также привлечены почти 20 экспертов из сферы бизнеса, образования, управления.

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