Украина потеряла 16% ВВП из-за агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Украина потеряла 16% ВВП вследствие агрессии и экономической блокады со стороны России. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В результате агрессии РФ и экономической блокады Украина потеряла 16% ВВП в 2014-2015 гг.", - отметил Глава государства.
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По его словам, РФ спровоцировал экономический кризис в Украине, однако Киев выстоял и теперь демонстрирует устойчивый рост экономики.
Напомним, в январе-ноябре 2018 Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долл. США, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кабинет министров Украины продлил срок эмбарго против товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2019 года.