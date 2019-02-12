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Уряд ставить за мету досягнути 5% росту ВВП

Уряд ставить за мету досягнути 5% росту ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час щорічної інвестиційної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

"Протягом кількох років економіка почала зростання, відновлення, ми забезпечили макроекономічну стабільність. Є перспективи зростання економіки й надалі. Для нас сьогодні є пріоритетом зростання економіки вище 5%. Для цього нам потрібні інвестиції", - зазначив прем’єр.

За його словами, у 2019 рік уряд увійшов із "якісним реалістичним бюджетом". Втім ризиком року В.Гройсман назвав виборчу кампанію і загрозу популізму.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, після прискорення у 2018 році економічне зростання дещо уповільниться  - до 2,5%.

Національний банк України прогнозує продовження поступового уповільнення інфляції - до 6,3% на кінець 2019-го та 5,0% на кінець 2020 року.

Українські Національні Новини

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