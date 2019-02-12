Уряд ставить за мету досягнути 5% росту ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час щорічної інвестиційної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Протягом кількох років економіка почала зростання, відновлення, ми забезпечили макроекономічну стабільність. Є перспективи зростання економіки й надалі. Для нас сьогодні є пріоритетом зростання економіки вище 5%. Для цього нам потрібні інвестиції", - зазначив прем’єр.
За його словами, у 2019 рік уряд увійшов із "якісним реалістичним бюджетом". Втім ризиком року В.Гройсман назвав виборчу кампанію і загрозу популізму.
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, після прискорення у 2018 році економічне зростання дещо уповільниться - до 2,5%.
Національний банк України прогнозує продовження поступового уповільнення інфляції - до 6,3% на кінець 2019-го та 5,0% на кінець 2020 року.