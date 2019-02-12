Уряд ставить за мету досягнути 5% росту ВВП

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час щорічної інвестиційної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.