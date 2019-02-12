Правительство ставит целью достичь 5% роста ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Экономика в Украине растет несколько лет подряд, впрочем этот рост должен увеличиться до 5% ВВП в год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В течение нескольких лет экономика пошла в рост, восстановление, мы обеспечили макроэкономическую стабильность. Есть перспективы роста экономики и в дальнейшем. Для нас сегодня является приоритетом роста экономики выше 5%. Для этого нам нужны инвестиции", - отметил премьер.
По его словам, в 2019 году правительство вошле с "качественным реалистичным бюджетом". Впрочем риском года В.Гройсман назвал избирательную кампанию и угрозу популизма.
Напомним, по прогнозу НБУ, после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%.
Национальный банк Украины прогнозирует продолжение постепенного замедления инфляции - до 6,3% на конец 2019-го и 5,0% на конец 2020 года.