Рост ВВП Украины ускорился в конце 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Реальный ВВП в IV квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 1,1%, а по сравнению с IV кварталом 2017 года - на 3,4%. Об этом свидетельствуют данные отчета Государственной службы статистики, передает УНН.
"Реальный ВВП в IV квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 1,1%, а по сравнению с IV кварталом 2017 года - на 3,4%", - отметили авторы отчета.
Напомним, Украина потеряла 16% ВВП вследствие агрессии и экономической блокады со стороны России.
По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, экономика в Украине растет несколько лет подряд, впрочем этот рост должен увеличиться до 5% ВВП в год.
Ранее Всемирный банк ухудшил экономический прогноз для Украины.