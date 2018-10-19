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Україна може бути введена в дефолт без продовження співпраці з міжнародними партнерами - Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Без продовження співпраці з міжнародними фінансовими партнерами, в тому числі, Міжнародним валютним фондом, Україна може бути введена в дефолт. Про це сьогодні заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на позачерговому засіданні уряду, передає УНН.

“Але у нас немає іншого варіанту, щоб діяти абсолютно відповідально для того, щоб не допустити, я би сказав, надзвичайно важких подій. Мова йде про те, що якщо ми не зможемо продовжити співпрацю з нашими міжнародними партнерами, ми опинимося у стані, коли ми не можемо обслуговувати ті борги, які взяли до нас. І на мій великий жаль, це може призвести до того, що Україна буде введена в дефолт”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, днями Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" про пільгові умови продажу газу облгазам і теплокомуненерго - до 27 жовтня.

Водночас в українському уряді ведуть переговори з МВФ щодо ціни на газ. Раніше повідомлялося, що йдеться про підвищення до 25%. Водночас, голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв застеріг, що не впевнений, "наскільки це коректно". Також він заявляв, що український уряд на переговорах з МВФ досяг принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року.

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