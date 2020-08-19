Правительство утвердило план мероприятий к 29-й годовщине независимости Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88328 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102769 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128126 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108052 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128359 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101449 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102232 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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Правительство утвердило план мероприятий к 29-й годовщине независимости Украины

Правительство утвердило план мероприятий к 29-й годовщине независимости Украины

Киев  •  УНН

 • 12106 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство на заседании в среду поддержало проект распоряжения Кабинета министров об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию 29-й годовщины независимости Украины, передает корреспондент УНН.

"Целью принятия акта является утверждение плана мероприятий по подготовке и празднованию на государственном уровне годовщины независимости Украины. Мы предполагаем, что финансовое обеспечение плана мероприятий будет осуществлено в рамках предусмотренных на сегодня расходов государственного и местного бюджетов, а также за счет других средств, не запрещенных законодательством", - сказал на заседании первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев.

По его словам, в этом году в празднование годовщины независимости Украины закладывается несколько нестастандарний формат.

"В частности, в Киеве планируется отойти от традиционного проведения торжеств на Крещатике и Майдане Независимости, предоставляя им больше духовной составляющей. Именно поэтому центрами проведения мероприятий в Киеве будет Михайловская и Софийская площадь", - отметил представитель министерства.

Он сообщил, что непременным условием при подготовке и проведении мероприятий будет оставаться обеспечение соблюдения требований постановления правительства о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, 12 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины.

Согласно документу, правительство должно разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости.

Украинские Национальные Новости

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