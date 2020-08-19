Уряд затвердив план заходів до 29-ї річниці незалежності України

“Метою прийняття акту є затвердження плану заходів з підготовки та відзначення на державному рівні річниці незалежності України. Ми передбачаємо, що фінансове забезпечення плану заходів буде здійснено у рамках передбачених на сьогодні видатків державного та місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, не заборонених законодавством”, — сказав на засіданні перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв.

З його слів, у цьогорічне святкування річниці незалежності України закладається дещо нестастандарний формат.

“Зокрема, в місті Києві планується відійти від традиційного проведення урочистостей на Хрещатику та Майдані Незалежності, надаючи їм більше духовної складової. Саме тому центрами проведення заходів в місті Києві буде Михайлівська та Софійська площа”, — зазначив представник міністерства.

Він повідомив, що неодмінною умовою при підготовці та проведенні заходів буде залишатись забезпечення дотримання вимог постанови уряду про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, 12 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 29-ї річниці незалежності України.

Згідно із документом, уряд має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці Незалежності.