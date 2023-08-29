Правительство выделило на быстрое восстановление более 43 млрд грн - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Кабинет министров уже выделил на быстрое восстановление в Украине более 43 млрд грн, сообщил во вторник Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет УНН.
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"Беспрецедентное финансирование правительство выделило на быстрое восстановление. Это более 43 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", - указал Шмыгаль в Telegram.
По его словам, сегодня принимается правительством важное постановление о перераспределении субвенции в 1,7 млрд грн на реализацию проектов восстановления в регионах. "Это средства Европейского инвестиционного банка, которые мы направляем на подконтрольные Украине территории в бюджеты городских, сельских и поселковых громад", - сообщил он.
Напомним
Правительство Украины с международными партнерами разрабатывало план быстрого восстановления Украины.