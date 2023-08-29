Уряд виділив на швидке відновлення понад 43 млрд грн - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кабінет міністрів уже виділив на швидке відновлення в Україні понад 43 млрд грн, повідомив у вівторок Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише УНН.
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"Безпрецедентне фінансування уряд виділив на швидке відновлення. Це понад 43 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - вказав Шмигаль у Telegram.
З його слів, сьогодні ухвалюється урядом важлива постанова про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. "Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад", - повідомив він.
Нагадаємо
Уряд України з міжнародними партнерами розробляв план швидкого відновлення України.