Уряд виділив на швидке відновлення понад 43 млрд грн - Шмигаль

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"Безпрецедентне фінансування уряд виділив на швидке відновлення. Це понад 43 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - вказав Шмигаль у Telegram.

З його слів, сьогодні ухвалюється урядом важлива постанова про перерозподіл субвенції в 1,7 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення в регіонах. "Це кошти Європейського інвестиційного банку, які ми спрямовуємо на підконтрольні Україні території в бюджети міських, сільських і селищних громад", - повідомив він.

Нагадаємо

Уряд України з міжнародними партнерами розробляв план швидкого відновлення України.