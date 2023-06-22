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Уряд України з міжнародними партнерами розробляє план швидкого відновлення України - Мінфін

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко на Конференції з питань відновлення України в Лондоні заявив, що уряд спільно з міжнародними партнерами розробляє план швидкого відновлення України, пише УНН, повідомляє Міністерство фінансів України.

Уряд України з міжнародними партнерами розробляє план швидкого відновлення України - Мінфін

Цитата

“Десятиліттями світ не стикався з такими викликами, з якими сьогодні зустрічається Україна. Війна росії проти України спричинила величезний тиск на бюджет. Завдяки потужній фінансовій підтримці ми забезпечуємо збалансованість бюджету та фінансування критично важливих видатків, насамперед у соціальній сфері”, — зазначив Сергій Марченко.

Деталі

У 2023 році Україна отримала близько 20 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття витрат у державному бюджеті. Водночас міжнародні партнери запевнили, що загалом протягом цього року 42,5 млрд доларів США будуть спрямовані безпосередньо на підтримку бюджету України.

Уряд України спільно з міжнародними партнерами розробляє програму швидкого відновлення нашої держави, каже Міністр фінансів, тому закликає міжнародних партнерів допомогти у забезпеченні умов для повернення українців додому та сприянні економічному розвитку країни, що і передбачено планом зі швидкого відновлення.

Додатково 

Швидке відновлення, на думку Міністерства,  складається з 5 напрямів: відновлення енергетики, відбудови житла та критичної інфраструктури, гуманітарного розмінування та підтримки приватного сектору.

Міністерство фінансів України, як зазначають на сайті, контролюватиме використання ресурсів та роботу над проектами з відновлення, забезпечуючи прозорість та підзвітність співпраці з донорами.

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