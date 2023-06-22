Уряд України з міжнародними партнерами розробляє план швидкого відновлення України - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко на Конференції з питань відновлення України в Лондоні заявив, що уряд спільно з міжнародними партнерами розробляє план швидкого відновлення України, пише УНН, повідомляє Міністерство фінансів України.
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“Десятиліттями світ не стикався з такими викликами, з якими сьогодні зустрічається Україна. Війна росії проти України спричинила величезний тиск на бюджет. Завдяки потужній фінансовій підтримці ми забезпечуємо збалансованість бюджету та фінансування критично важливих видатків, насамперед у соціальній сфері”, — зазначив Сергій Марченко.
Деталі
У 2023 році Україна отримала близько 20 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття витрат у державному бюджеті. Водночас міжнародні партнери запевнили, що загалом протягом цього року 42,5 млрд доларів США будуть спрямовані безпосередньо на підтримку бюджету України.
Уряд України спільно з міжнародними партнерами розробляє програму швидкого відновлення нашої держави, каже Міністр фінансів, тому закликає міжнародних партнерів допомогти у забезпеченні умов для повернення українців додому та сприянні економічному розвитку країни, що і передбачено планом зі швидкого відновлення.
Додатково
Швидке відновлення, на думку Міністерства, складається з 5 напрямів: відновлення енергетики, відбудови житла та критичної інфраструктури, гуманітарного розмінування та підтримки приватного сектору.
Міністерство фінансів України, як зазначають на сайті, контролюватиме використання ресурсів та роботу над проектами з відновлення, забезпечуючи прозорість та підзвітність співпраці з донорами.