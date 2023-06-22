Правительство Украины с международными партнерами разрабатывает план быстрого восстановления Украины - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне заявил, что правительство совместно с международными партнерами разрабатывает план быстрого восстановления Украины, пишет УНН, сообщает Министерство финансов Украины.
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“Десятилетиями мир не сталкивался с такими вызовами, с которыми сегодня встречается Украина. Война России против Украины вызвала огромное давление на бюджет. Благодаря мощной финансовой поддержке мы обеспечиваем сбалансированность бюджета и финансирование критически важных расходов, прежде всего в социальной сфере”, — отметил Сергей Марченко.
Детали
В 2023 году Украина получила около 20 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия расходов в государственном бюджете. В то же время международные партнеры заверили, что в целом в течение этого года 42,5 млрд долларов США будут направлены непосредственно на поддержку бюджета Украины.
Правительство Украины совместно с международными партнерами разрабатывает программу быстрого восстановления нашего государства, говорит Министр финансов, поэтому призывает международных партнеров помочь в обеспечении условий для возвращения украинцев домой и содействии экономическому развитию страны, что и предусмотрено планом по быстрому восстановлению.
Дополнительно
Быстрое восстановление, по мнению Министерства, состоит из 5 направлений: восстановление энергетики, восстановление жилья и критической инфраструктуры, гуманитарного разминирования и поддержки частного сектора.
Министерство финансов Украины, как отмечается на сайте, будет контролировать использование ресурсов и работу над проектами по восстановлению, обеспечивая прозрачность и подотчетность сотрудничества с донорами.