Правительство Украины с международными партнерами разрабатывает план быстрого восстановления Украины - Минфин

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“Десятилетиями мир не сталкивался с такими вызовами, с которыми сегодня встречается Украина. Война России против Украины вызвала огромное давление на бюджет. Благодаря мощной финансовой поддержке мы обеспечиваем сбалансированность бюджета и финансирование критически важных расходов, прежде всего в социальной сфере”, — отметил Сергей Марченко.

Детали

В 2023 году Украина получила около 20 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия расходов в государственном бюджете. В то же время международные партнеры заверили, что в целом в течение этого года 42,5 млрд долларов США будут направлены непосредственно на поддержку бюджета Украины.

Правительство Украины совместно с международными партнерами разрабатывает программу быстрого восстановления нашего государства, говорит Министр финансов, поэтому призывает международных партнеров помочь в обеспечении условий для возвращения украинцев домой и содействии экономическому развитию страны, что и предусмотрено планом по быстрому восстановлению.

Дополнительно

Быстрое восстановление, по мнению Министерства, состоит из 5 направлений: восстановление энергетики, восстановление жилья и критической инфраструктуры, гуманитарного разминирования и поддержки частного сектора.

Министерство финансов Украины, как отмечается на сайте, будет контролировать использование ресурсов и работу над проектами по восстановлению, обеспечивая прозрачность и подотчетность сотрудничества с донорами.