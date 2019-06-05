Правительство установило надбавку бюджетникам за работу на линии соприкосновения

По данным пресс-службы, сегодня было принято постановление Кабинета министров Украины, которое устанавливает ежемесячную надбавку за работу с особыми условиями труда.

Согласно решению правительства, предельный размер надбавки составит 50% должностного оклада работникам государственных и коммунальных учреждений, учреждений, организаций, финансируемых из бюджета и размещены в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, на период до завершения осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, на прошлом заседании правительство повысило размер надбавки за особые условия работы отдельным категориям работников учреждений социальной защиты населения.