Уряд установив надбавку бюджетникам за роботу на лінії зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Уряд установив надбавку за роботу з особливими умовами праці працівникам бюджетних установ, розміщених у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення на Донбасі. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
За даними прес-служби, сьогодні була ухвалена постанова Кабінету міністрів України, яка установлює щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці.
Згідно з рішенням уряду, граничний розмір надбавки становитиме 50% посадового окладу працівникам державних і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, на період до завершення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, на минулому засіданні уряд підвищив розмір надбавки за особливі умови роботи окремим категоріям працівників установ соціального захисту населення.