Лікарям соцустанов збільшили надбавки

За даними прес-служби уряду, згідно з рішенням, надбавки за особливі умови роботи для лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і молодших медсестер з догляду за хворими, які працюють у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричних пансіонатах для ветеранів війни і праці, психоневрологічних інтернатах та дитячих будинках-інтернатах і безпосередньо обслуговують осіб із значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих, будуть сягати до 50% посадового окладу (з підвищеннями), але не менше 15%. До сьогоднішнього дня такі надбавки становлять лише 15%.

Нагадаємо, в центрах первинної медико-санітарної допомоги різних районів Києва зарплата лікарів загальної практики сімейної медицини сягає 20 тисяч гривень, однак в консультативно-діагностичних центрах лікарі все ще отримують, у середньому, 8 тис. грн.