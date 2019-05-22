Врачам соцучреждений увеличили надбавки

По данным пресс-службы правительства, согласно решению, надбавки за особые условия работы для врачей, специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием и младших медсестер по уходу за больными, которые работают в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, гериатрических пансионатах для ветеранов войны и труда, психоневрологических интернатах и детских домах-интернатах и непосредственно обслуживают лиц со значительно сниженной подвижной активностью и кроватных больных, будут достигать до 50% должностного оклада (с повышениями), но не менее 15%. До сегодняшнего дня такие надбавки составляют лишь 15%.

Напомним, в центрах первичной медико-санитарной помощи различных районов Киева зарплата врачей общей практики семейной медицины достигает 20 000 гривен, однако в консультативно-диагностических центрах врачи все еще получают в среднем 8 тыс. грн.