Правительство одобрило прекращение соглашения между Украиной и Сирией об избежании двойного налогообложения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
Цитата
"Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что целью законопроекта является прекращение действия международного межправительственного договора с Сирийской Арабской Республикой, что будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с Сирией как со страной, которая приняла решение признать независимость и суверенитет квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики" и установить "дипломатические отношения" с российскими оккупационными администрациями на временно оккупированных частях этих областей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство поддержало решение внести на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций против Сирии
Отмечается, что принятие закона позволит прекратить применение норм, установленных указанным Соглашением, что будет способствовать:
-
- Недопущению пополнения бюджета страны, способствующей агрессору, путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Сирии, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия Соглашения ко всем доходам резидентов Сирии, полученным из источников в Украине, будет применена общая ставка налогообложения − 15%, установленная Налоговым кодексом, вместо льготных ставок, установленных Соглашением: 10% − на дивиденды; 10% − на проценты;
-
- Недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Сирии резидентами Украины, осуществляющими деятельность в Сирии;
-
- Освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией с компетентными органами Сирии по налоговым вопросам.
-