Правительство одобрило прекращение соглашения между Украиной и Сирией об избежании двойного налогообложения

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"Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что целью законопроекта является прекращение действия международного межправительственного договора с Сирийской Арабской Республикой, что будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с Сирией как со страной, которая приняла решение признать независимость и суверенитет квази-образований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики" и установить "дипломатические отношения" с российскими оккупационными администрациями на временно оккупированных частях этих областей.

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Отмечается, что принятие закона позволит прекратить применение норм, установленных указанным Соглашением, что будет способствовать: