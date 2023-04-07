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Україна починає процедуру запровадження санкцій проти Сирії

Україна починає процедуру запровадження санкцій проти Сирії

Київ • УНН

 • 977080 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії. Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Уряду 7 квітня 2023 року, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

“Участь сирійських суден у нелегальному вивезенні з окупованої території України зерна, “визнання” т.з. “ДНР” та “ЛНР”, постачання росії зброї, яка застосовується в агресії проти України, всебічна підтримка керівництвом Сирії режиму путіна.

Перелік недружніх кроків Сирійської Арабської Республіки щодо України можна продовжувати. Й наша держава, безперечно, на них реагує. Вже запроваджені санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії. Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирійською Арабською Республікою, припиняє та скасовує міждержавні договори, укладені в попередні роки.

Сьогодні Уряд запропонував фінальну жорстку, але абсолютно адекватну відповідь на позицію Сирії – запровадження секторальних санкцій проти країни терміном на п’ятдесят років. Таким чином питання економічних відносин з Сирією буде закрито й надовго”, – головуюча міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики, віце-прем’єр-міністр – міністра економіки Юлія Свириденко.

Додамо

Згідно з рішенням Уряду проти Сирії пропонується запровадити, зокрема наступні санкції:

- обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій із резидентами Сирійської Арабської Республіки, операцій із переробки із підприємствами-резидентами САР, заборона здійснення інвестицій в Сирію;

- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами САР територією України;

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів САР, запобігання виведенню ними капіталів резидентами за межі нашої держави;

- заборона здійснення НБУ реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент САР, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих резидентами Сирійської Арабської Республіки,

- заборона передання резидентам Сирійської Арабської Республіки технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

- заборона заходження невійськових суден та військових кораблів під прапором САР до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.

Запропоновані Урядом санкції стануть чинними після ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки і оборони, введення його в дію Президентом України та затвердження постановою Верховної Ради України.

Доповнення

Як писав УНН, Україна припинить дію угоди з Сирією про торговельне, економічне і технічне співробітництво.

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