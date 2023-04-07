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Украина начинает процедуру введения санкций против Сирии

Киев • УНН

 • 977077 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций против Сирии. Соответствующее распоряжение принято на заседании Правительства 7 апреля 2023 года, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

“Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, “признание” т.н. “днр” и “лнр”, поставки россии оружия, которое применяется в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима путина.

Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики в отношении Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует. Уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы.

Сегодня Правительство предложило финальный жесткий, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии – введение секторальных санкций против страны сроком на пятьдесят лет. Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго”, – председательствующая межведомственной рабочей группой по вопросам реализации государственной санкционной политики, вице-премьер-министр – министра экономики Юлия Свириденко.

Добавим

Согласно решению Правительства против Сирии предлагается ввести, в частности следующие санкции:

- ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций с резидентами Сирийской Арабской Республики, операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрет осуществления инвестиций в Сирию;

- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР по территории Украины;

- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение вывода ими капиталов резидентами за пределы нашего государства;

- запрет осуществления НБУ регистрации международной платежной системы, оператором которой является резидент САР, остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами Сирийской Арабской Республики,

- запрет передачи резидентам Сирийской Арабской Республики технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

- запрет захода невоенных судов и военных кораблей под флагом САР в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

Предложенные Правительством санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие Президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады Украины.

Дополнение

Как писал УНН, Украина прекратит действие соглашения с Сирией о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве.

Украинские Национальные Новости

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