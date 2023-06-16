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Уряд схвалив припинення угоди між Україною та Сирією про уникнення подвійного оподаткування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про припинення дії угоди між Україною і Урядом Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Уряд схвалив припинення угоди між Україною та Сирією про уникнення подвійного оподаткування

Цитата

"Кабінет Міністрів України схвалив проект закону про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що метою законопроекту є припинення дії міжнародного міжурядового договору з Сирійською Арабською Республікою, що сприятиме прискоренню згортання економічних і фінансових зв’язків з Сирією як з країною, яка прийняла рішення визнати незалежність і суверенітет квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки" й встановити "дипломатичні відносини" з російськими окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих частинах цих областей.

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Зазначається, що прийняття закону дозволить припинити застосування норм, встановлених зазначеною Угодою, що сприятиме:

  • недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Сирії, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії Угоди до всіх доходів резидентів Сирії, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом, замість пільгових ставок, встановлених Угодою: 10% − на дивіденди; 10% − на проценти;
  • недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Сирії резидентами України, що здійснюють діяльність у Сирії;
  • звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з компетентними органами Сирії з податкових питань.
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