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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22652 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 61477 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116505 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109956 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136708 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144350 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130036 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130109 просмотра

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Правительство переименовало Кировоградскую РГА в Кропивницкую

Правительство переименовало Кировоградскую РГА в Кропивницкую

Киев  •  УНН

 • 13267 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Кабинет министров Украины на заседании принял решение переименовать Кировоградскую районную государственную администрацию, передает корреспондент УНН.

Следовательно, теперь Кировоградская райгосадминистрация переименована в Кропивницкую райгосадминистрацию.

Переименование РГА связано с изменением названия города в 2016 году в соответствии с законом о декоммунизации.

Напомним, в июле 2016 года Верховная Рада переименовала город Кировоград на Кропивницкий.

Также напомним, что в ноябре 2018 года Кировоградский район официально переименовали в Кропивницкий.

Кроме того, в ноябре 2018 года парламент одобрил и направил на заключение Конституционного Суда Украины закон о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области.

В феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

В мае 2019 года Комитет ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал предварительно одобрить проекты изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Украинские Национальные Новости

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