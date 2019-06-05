Уряд перейменував Кіровоградську РДА на Кропивницьку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кабінет міністрів Україні на засіданні ухвалив рішення перейменувати Кіровоградську районну державну адміністрацію, передає кореспондент УНН.
Відтак, тепер Кіровоградська райдержадміністрація перейменована на Кропивницьку райдержадміністрацію.
Перейменування РДА пов'язане зі зміною назви міста у 2016 відповідно до закону про декомунізацію.
Нагадаємо, у липні 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький.
Також нагадаємо, що у листопаді 2018 року Кіровоградський район офіційно перейменували на Кропивницький.
Крім того, у листопаді 2018 року парламент схвалив та направив на висновок Конституційного Суду України закон про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області.
У лютому 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку.
У травні 2019 року Комітет ВРУ з питань правової політики та правосуддя рекомендував попередньо схвалити проекти змін до Конституції щодо перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей.