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Уряд перейменував Кіровоградську РДА на Кропивницьку

Уряд перейменував Кіровоградську РДА на Кропивницьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Кабінет міністрів Україні на засіданні ухвалив рішення перейменувати Кіровоградську районну державну адміністрацію, передає кореспондент УНН.

Відтак, тепер Кіровоградська райдержадміністрація перейменована на Кропивницьку райдержадміністрацію.

Перейменування РДА пов'язане зі зміною назви міста у 2016 відповідно до закону про декомунізацію.

Нагадаємо, у липні 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький.

Також нагадаємо, що у листопаді 2018 року Кіровоградський район офіційно перейменували на Кропивницький.

Крім того, у листопаді 2018 року парламент схвалив та направив на висновок Конституційного Суду України закон про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області.

У лютому 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку.

У травні 2019 року Комітет ВРУ з питань правової політики та правосуддя рекомендував попередньо схвалити проекти змін до Конституції щодо перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей.

Українські Національні Новини

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