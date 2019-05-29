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Раді рекомендували схвалити перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей

Раді рекомендували схвалити перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Комітет ВРУ з питань правової політики та правосуддя рекомендував попередньо схвалити проекти змін до Конституції щодо перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей. Про це заявив член комітету з питань правової діяльності Олександр Черненко після засідання комітету, передає кореспондент УНН.

За його словами, профільний комітет рекомендував парламенту попередньо підтримати законопроект № 8380 про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку та № 9310-1 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Втім, як наголосив Черненко, рішення комітету є "формальним". Коли це питання буде поставлено на розгляд парламенту, буде вирішуватись під час погоджувальної ради.

Нагадаємо, 11 квітня народні депутати України отримали висновок Конституційного суду України щодо конституційності перейменування Дніпропетровської області.

Українські Національні Новини

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