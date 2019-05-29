Раді рекомендували схвалити перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Комітет ВРУ з питань правової політики та правосуддя рекомендував попередньо схвалити проекти змін до Конституції щодо перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей. Про це заявив член комітету з питань правової діяльності Олександр Черненко після засідання комітету, передає кореспондент УНН.
За його словами, профільний комітет рекомендував парламенту попередньо підтримати законопроект № 8380 про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку та № 9310-1 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
Втім, як наголосив Черненко, рішення комітету є "формальним". Коли це питання буде поставлено на розгляд парламенту, буде вирішуватись під час погоджувальної ради.
Нагадаємо, 11 квітня народні депутати України отримали висновок Конституційного суду України щодо конституційності перейменування Дніпропетровської області.