Рада з третьої спроби декомунізувала Кіровоградську область

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Парламент схвалив та направив на висновок Конституційного Суду України Закон 8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів.

“У частині другій статті 133 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) слово “Кіровоградська” замінити словом “Кропивницька”, — йдеться у проекті закону.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його завданням є закріпити в назві області пам’ять про багату культурну та історичну спадщину регіону “шляхом уславлення імені видатної особистості, вихідця з цієї області, — Марка Лукича Кропивницького”.

Передбачається, що Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Додамо, що Рада схвалила цей документ з третьої спроби.

Як повідомляв УНН, сьогодні на вечірньому засіданні Верховної Ради народні депутати планувала розглянути питання перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Зазначимо, розгляд перейменування двох областей у Раді вже кілька разів відкладався цієї осені. За словами спікера Андрія Парубія, причина цього в тому, що не всі фракції визначилися щодо підтримки змін до Конституції.

Нагадаємо, у травні в парламенті зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Крім того, у травні в парламенті зареєстровано законопроект №8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.

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