Рада сьогодні розгляне зміни до Конституції про перейменування областей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні на вечірньому засіданні Верховної Ради народні депутати мають розглянути питання перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Про це під час засідання парламенту заявив голова ВР Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“У нас о 16:00 стоять питання, які стосуються завершення декомунізації. Зокрема, проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області (8380). Також ми не перейменували Кіровоградський район та Дніпропетровську область”, - розповів А.Парубій.
За його словами, розгляд цих документів передбачає спеціальну процедуру.
“Це питання змін до Конституції має спеціальний розгляд — до години”, — додав А.Парубій.
Додамо, що для включення до порядку денного сесії та направлення на висновок Конституційного Суду України також є проект закону 8329 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області.
Зазначимо, розгляд перейменування двох областей у Раді вже кілька разів відкладався цієї осені. За словами А.Парубія, причина цього в тому, що не всі фракції визначилися щодо підтримки змін до Конституції.
Нагадаємо, у травні в парламенті зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
Крім того, у травні в парламенті зареєстровано законопроект №8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.