Рада сегодня рассмотрит изменения в Конституцию о переименовании областей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня на вечернем заседании Верховной Рады народные депутаты должны рассмотреть вопрос переименования Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом во время заседания парламента заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"У нас в 16:00 стоят вопросы, касающиеся завершения декоммунизации. В частности, проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области (8380). Также мы не переименовали Кировоградский район и Днепропетровскую область", - рассказал Парубий.
По его словам, рассмотрение этих документов предусматривает специальную процедуру.
"Этот вопрос изменений в Конституцию имеет специальное рассмотрение - до часа", - добавил Парубий.
Добавим, что для включения в повестку дня сессии и направления на вывод Конституционного Суда Украины также есть проект закона 8329 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области.
Отметим, рассмотрение переименование двух областей в Раде уже несколько раз откладывалось этой осенью. По словам Парубия, причина этого в том, что не все фракции определились по поддержке изменений в Конституцию.
Напомним, в мае в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.
Кроме того, в мае в парламенте зарегистрирован законопроект №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области на Кропивницкую.