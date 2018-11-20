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Рада сегодня рассмотрит изменения в Конституцию о переименовании областей

Рада сегодня рассмотрит изменения в Конституцию о переименовании областей

Киев  •  УНН

 • 14699 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня на вечернем заседании Верховной Рады народные депутаты должны рассмотреть вопрос переименования Днепропетровской и Кировоградской областей. Об этом во время заседания парламента заявил председатель ВР Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"У нас в 16:00 стоят вопросы, касающиеся завершения декоммунизации. В частности, проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области (8380). Также мы не переименовали Кировоградский район и Днепропетровскую область", - рассказал Парубий.

По его словам, рассмотрение этих документов предусматривает специальную процедуру.

"Этот вопрос изменений в Конституцию имеет специальное рассмотрение - до часа", - добавил Парубий.

Добавим, что для включения в повестку дня сессии и направления на вывод Конституционного Суда Украины также есть проект закона 8329 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области.

Отметим, рассмотрение переименование двух областей в Раде уже несколько раз откладывалось этой осенью. По словам Парубия, причина этого в том, что не все фракции определились по поддержке изменений в Конституцию.

Напомним, в мае в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.

Кроме того, в мае в парламенте зарегистрирован законопроект №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области на Кропивницкую.

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