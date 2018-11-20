Рада с третьей попытки декомунизувала Кировоградскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Парламент одобрил и направил на заключение Конституционного Суда Украины Закон 8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов.
"В части второй статьи 133 Конституции Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 1996 г., № 30, ст. 141) слово "Кировоградская" заменить словом "Кропивницкая", - говорится в проекте закона.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его задачей является закрепить в названии области память о богатом культурном и историческом наследии региона "путем прославления имени выдающейся личности, выходца из этой области, - Марка Лукича Кропивницкого".
Предполагается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Добавим, что Рада одобрила этот документ с третьей попытки.
Как сообщал УНН, сегодня на вечернем заседании Верховной Рады народные депутаты планировали рассмотреть вопрос переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.
Отметим, рассмотрение переименования двух областей в Раде уже несколько раз откладывали этой осенью. По словам спикера Андрея Парубия, причина этого в том, что не все фракции определились по поддержке изменений в Конституцию.
Напомним, в мае в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.
Кроме того, в мае в парламенте зарегистрирован законопроект №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области на Кропивницкую.