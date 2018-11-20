Кіровоградський район офіційно перейменували на Кропивницький
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Парламент схвалив Постанову 4906 про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримав 231 народний депутат.
“Перейменувати Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування”, — йдеться у документі.
У пояснювальній записці до Постанови зазначається, що перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, так званого закону про декомунізацію.
Як повідомляв УНН, сьогодні на вечірньому засіданні Верховної Ради народні депутати мають розглянути питання перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Зазначимо, розгляд перейменування двох областей у Раді вже кілька разів відкладався цієї осені. За словами спікера Андрія Парубія, причина цього в тому, що не всі фракції визначилися щодо підтримки змін до Конституції.
Нагадаємо, у травні в парламенті зареєстровано проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
Крім того, у травні в парламенті зареєстровано законопроект №8380 про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку.