Кировоградский район официально переименовали в Кропивницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Парламент одобрил Постановление 4906 о переименовании Кировоградского района Кировоградской области, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.
"Переименовать Кировоградский район Кировоградской области на Кропивницкий район. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в документе.
В пояснительной записке к Постановлению отмечается, что переименование географических объектов, связанное с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", так называемого закона о декоммунизации.
Как сообщал УНН, сегодня на вечернем заседании Верховной Рады народные депутаты должны рассмотреть вопрос переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.
Отметим, рассмотрение переименования двух областей в Раде уже несколько раз откладывалось этой осенью. По словам спикера Андрея Парубия, причина этого в том, что не все фракции определились по поддержке изменений в Конституцию.
Напомним, в мае в парламенте зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области на Сичеславскую.
Кроме того, в мае в парламенте зарегистрирован законопроект №8380 о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Кировоградской области на Кропивницкого.