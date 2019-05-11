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Правительство Греции получило вотум доверия от парламента

Правительство Греции получило вотум доверия от парламента

Киев  •  УНН

 • 11940 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Кабинет премьер-министра Греции Алексиса Ципрас вечером 10 мая получил вотум доверия при голосовании в парламенте. Это произошло накануне выборов в Европейский парламент, которые пройдут в Греции 26 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В ходе поименного голосования, в котором приняли участие 289 из 300 парламентариев, 153 депутата высказались за вотум доверия правительству, 136 - против. Голосование транслировала в прямом эфире телерадиокомпания ERT.

Кроме 145 депутатов от правящей коалиции радикальных левых (СИРИЗА), доверие правительства выразили независимые законодатели.

Греческое правительство уже не раз опиралось на поддержку независимых депутатов в ходе парламентских голосований после того, как в начале этого года распалась правящая двухпартийная коалиция.

Ранее УНН сообщал, что в парламенте Греции рассмотрят вотум доверия к правительству премьера Ципраса.

До этого премьер-министр Греции Ципрас объявил о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос доверия его правительству.

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