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У парламенті Греції розглянуть вотум довіри до уряду прем'єра Ципраса

У парламенті Греції розглянуть вотум довіри до уряду прем'єра Ципраса

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Грецькі депутати сьогодні, 10 травня, розглянуть вотум довіри до лівого уряду прем'єр-міністра Алексіса Ципраса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Очікується, що голосування пройде сьогодні пізно ввечері.

Зазначається, що партія Ципраса "Сиріза" має 145 з 300 місць у парламенті, але йому також потрібна підтримка шести незалежних парламентарів. Експерти зазначають, що Ципрас у будь-якому випадку виграє голосування.

Повідомляється, що голосування відбувається через жорстку боротьбу в парламенті між депутатами правлячої партії "Сиріза" Ципраса і консервативної опозиції "Нова Демократія".

Додамо, Ципрас працює прем’єром із 2015 року.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив про намір винести на розгляд парламенту питання довіри його уряду.

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