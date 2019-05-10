У парламенті Греції розглянуть вотум довіри до уряду прем'єра Ципраса
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Грецькі депутати сьогодні, 10 травня, розглянуть вотум довіри до лівого уряду прем'єр-міністра Алексіса Ципраса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Очікується, що голосування пройде сьогодні пізно ввечері.
Зазначається, що партія Ципраса "Сиріза" має 145 з 300 місць у парламенті, але йому також потрібна підтримка шести незалежних парламентарів. Експерти зазначають, що Ципрас у будь-якому випадку виграє голосування.
Повідомляється, що голосування відбувається через жорстку боротьбу в парламенті між депутатами правлячої партії "Сиріза" Ципраса і консервативної опозиції "Нова Демократія".
Додамо, Ципрас працює прем’єром із 2015 року.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив про намір винести на розгляд парламенту питання довіри його уряду.