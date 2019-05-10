В парламенте Греции рассмотрят вотум доверия к правительству премьера Ципраса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Греческие депутаты сегодня, 10 мая, рассмотрят вотум доверия к левому правительству премьер-министра Ципраса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Ожидается, что голосование пройдет сегодня поздно вечером.
Отмечается, что партия Ципраса "Сириза" имеет 145 из 300 мест в парламенте, но ему также нужна поддержка шести независимых парламентариев. Эксперты отмечают, что Ципрас в любом случае выигрывает голосование.
Сообщается, что голосование проходит через жесткую борьбу в парламенте между депутатами правящей партии "Сириза" Ципраса и консервативной оппозиции "Новая Демократия".
Добавим, Ципрас работает премьером с 2015 года.
Как сообщал УНН, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос доверия его правительству.