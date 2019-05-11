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Уряд Греції отримав вотум довіри від парламента

Уряд Греції отримав вотум довіри від парламента

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Кабінет прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпрас ввечері 10 травня отримав вотум довіри при голосуванні в парламенті. Це сталося напередодні виборів до Європейського парламенту, які пройдуть в Греції 26 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

В ході поіменного голосування, в якому взяли участь 289 з 300 парламентаріїв, 153 депутати висловилися за вотум довіри уряду, 136 - проти. Голосування транслювала в прямому ефірі телерадіокомпанія ERT.

Крім 145 депутатів від правлячої Коаліції радикальних лівих (СІРІЗА), довіру уряду висловили незалежні законодавці.

Грецький уряд вже не раз спиралося на підтримку незалежних депутатів в ході парламентських голосувань після того, як на початку цього року розпалася правляча двопартійна коаліція.

Раніше УНН повідомляв, що у парламенті Греції розглянуть вотум довіри до уряду прем'єра Ципраса.

До цього прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив про намір винести на розгляд парламенту питання довіри його уряду.

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