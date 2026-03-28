Уровень доверия россиян к Путину упал до исторического минимума за время полномасштабной войны – опрос
Киев • УНН
Опрос государственного ВЦИОМ зафиксировал падение доверия к Путину до 75% и рост антирейтинга. Причинами стали экономический спад и усталость россиян от затянувшейся войны.
Доверие к российскому диктатору Владимиру Путину среди граждан РФ упало до самого низкого уровня со времен начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного с 19 по 22 марта государственным Всероссийским центром изучения общественного мнения, информирует УНН.
Детали
Так, согласно данным социологов, доля людей, которые говорят, что доверяют российскому лидеру, снизилась с 76,7% до 75%. При этом уровень одобрения работы Путина составил 70,1%, что на 1,9 пункта ниже предыдущего показателя.
Опрос также показал, что 20,1% респондентов полностью не доверяют Путину, тогда как 18,3% заявили, что не одобряют его деятельность — самые высокие негативные показатели с начала конфликта
Указывается, что замедление экономики РФ и углубление усталости от войны негативно влияют на общественные настроения.
"Стремясь сократить растущий дефицит бюджета на фоне продолжения расходов на полномасштабное вторжение, Кремль повысил налог на добавленную стоимость с начала года. Это усиливает нагрузку на домохозяйства и предприятия из-за высоких затрат на займы, введенных для сдерживания инфляции, что замедлило экономику", - резюмирует СМИ.
Напомним
Опрос Gallup International показал, что украинцы преимущественно негативно оценивают лидеров США, КНР и РФ. К Трампу отношение умеренно негативное, к Си Цзиньпину - преимущественно негативное, а к Путину - крайне негативное.
