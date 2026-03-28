Уровень доверия россиян к Путину упал до исторического минимума за время полномасштабной войны – опрос

ukenru
27 марта, 19:46 • 16422 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 43418 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
27 марта, 12:50 • 61751 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
27 марта, 11:09 • 39689 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
27 марта, 10:01 • 61594 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 31958 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 31142 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 47659 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 51498 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 45186 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1м/с
79%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Уровень доверия россиян к Путину упал до исторического минимума за время полномасштабной войны – опрос

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

Опрос государственного ВЦИОМ зафиксировал падение доверия к Путину до 75% и рост антирейтинга. Причинами стали экономический спад и усталость россиян от затянувшейся войны.

Доверие к российскому диктатору Владимиру Путину среди граждан РФ упало до самого низкого уровня со времен начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного с 19 по 22 марта государственным Всероссийским центром изучения общественного мнения, информирует УНН.

Детали

Так, согласно данным социологов, доля людей, которые говорят, что доверяют российскому лидеру, снизилась с 76,7% до 75%. При этом уровень одобрения работы Путина составил 70,1%, что на 1,9 пункта ниже предыдущего показателя.

Опрос также показал, что 20,1% респондентов полностью не доверяют Путину, тогда как 18,3% заявили, что не одобряют его деятельность — самые высокие негативные показатели с начала конфликта

- пишет издание.

Указывается, что замедление экономики РФ и углубление усталости от войны негативно влияют на общественные настроения.

"Стремясь сократить растущий дефицит бюджета на фоне продолжения расходов на полномасштабное вторжение, Кремль повысил налог на добавленную стоимость с начала года. Это усиливает нагрузку на домохозяйства и предприятия из-за высоких затрат на займы, введенных для сдерживания инфляции, что замедлило экономику", - резюмирует СМИ.

Напомним

Опрос Gallup International показал, что украинцы преимущественно негативно оценивают лидеров США, КНР и РФ. К Трампу отношение умеренно негативное, к Си Цзиньпину - преимущественно негативное, а к Путину - крайне негативное.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Bloomberg L.P.
Украина