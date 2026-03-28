Рівень довіри росіян до путіна впав до історичного мінімуму за час повномасштабної війни - опитування
Київ • УНН
Опитування державного ВЦВГД зафіксувало падіння довіри до путіна до 75% та зростання антирейтингу. Причинами стали економічний спад та втома росіян від тривалої війни.
Довіра до російського диктатора володимира путіна серед громадян рф впала до найнижчого рівня з часів початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані дослідження, проведеного з 19 по 22 березня державним Всеросійським центром вивчення громадської думки, інформує УНН.
Деталі
Так, згідно з даними соціологів, частка людей, які кажуть, що довіряють російському лідеру, знизилася з 76,7% до 75%. При цьому рівень схвалення роботи путіна становив 70,1%, що на 1,9 пункту нижче попереднього показника.
Опитування також показало, що 20,1% респондентів повністю не довіряють путіну, тоді як 18,3% заявили, що не схвалюють його діяльність - найвищі негативні показники з початку конфлікту
Вказується, що уповільнення економіки рф та поглиблення втоми від війни негативно впливають на громадські настрої.
"Прагнучи скоротити зростаючий дефіцит бюджету на тлі продовження витрат на повномасштабне вторгнення, кремль підвищив податок на додану вартість з початку року. Це посилює навантаження на домогосподарства та підприємства через високі витрати на позики, введені для стримування інфляції, що уповільнило економіку", - резюмує ЗМІ.
Нагадаємо
Опитування Gallup International показало, що українці переважно негативно оцінюють лідерів США, КНР та рф. До Трампа ставлення помірно негативне, до Сі Цзіньпіна - переважно негативне, а до путіна - вкрай негативне.
