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Нью-Йорк Таймс

"Уродливая и порнографическая": власти Дании уберут статую «Большой русалки» в пригороде Копенгагена

Киев • УНН

 • 2420 просмотра

Датское агентство по вопросам дворцов и культуры потребовало убрать 14-тонную статую «Большая русалка» из форта Драгер. Скульптура, созданная по идее ресторатора Петера Беха, вызвала критику из-за своей "большой груди" и «вульгарности», хотя автор и местный политик отрицают эти обвинения.

"Уродливая и порнографическая": власти Дании уберут статую «Большой русалки» в пригороде Копенгагена

Датское агентство по делам дворцов и культуры потребовало убрать скульптуру "Большая русалка" из форта Драгер в пригороде Копенгагена, где расположены старые морские укрепления, построенные в 1910 году. В ведомстве заявили, что 14-тонная статуя с большой грудью "не вписывается в культурно-историческую среду". Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Впервые скульптуру, образ которой придумал датский ресторатор Петер Бех, установили на набережной Лангелиние — неподалеку от знаменитой "Русалочки". Но после нескольких лет критики со стороны местных жителей, в 2018 году "Большую русалку" перенесли в форт Драгер — примерно в 15 км к юго-востоку от Копенгагена. Теперь ее планируют убрать и оттуда.

Дебаты вокруг скульптуры вновь разгорелись недавно. Так, арт-критик датской газеты Politiken Матиас Крюгер назвал статую "уродливой и порнографической", а журналистка и священница Сёрине Готфредсен написала в газете Berlingske, что многие считают русалку "вульгарной, непоэтичной и нежелательной".

Существование статуи, воплощающей горячую мужскую фантазию о том, как должна выглядеть женщина, вряд ли поможет женщинам принять собственное тело

- добавила она.

В то же время автор идеи и заказчик статуи Петер Бех назвал критику "полной чушью". По его словам, он создал "Большую русалку", потому что часто слышал, что туристы считают оригинальную "Русалочку" слишком маленькой.

"У русалки вполне нормальные пропорции для ее размера. Конечно, у большой женщины и грудь большая", — сказал он в интервью датскому телеканалу TV 2 Kosmopol, добавив, что скульптура пошла на пользу району, потому что привлекает посетителей.

Его поддержал местный политик Пау Карслунд:

"Аргумент о том, что статуя якобы уродлива и порнографична — слишком примитивен. Мы не должны так бояться пары грудей".

Карслунд предложил перенести скульптуру в парк в соседнем городе Торнбю, тогда как Петер Бех выразил желание найти способ оставить статую в Драгере.

Statue stolen from Jim Morrison's grave found after nearly 40 years20.05.25, 10:35 • 4729 просмотров

Ольга Розгон

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