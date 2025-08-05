"Потворна і порнографічна": влада Данії прибере статую "Великої русалки" в передмісті Копенгагена
Київ • УНН
Данське агентство з питань палаців і культури зажадало прибрати 14-тонну статую "Велика русалка" з форту Драґер. Скульптура, створена за ідеєю ресторатора Петера Беха, викликала критику через свої "великі груди" та "вульгарність", хоча автор і місцевий політик заперечують ці звинувачення.
Данське агентство з питань палаців і культури зажадало прибрати скульптуру "Велика русалка" з форту Драґер у передмісті Копенгагена, де розташовані старі морські укріплення, збудовані у 1910 році. У відомстві заявили, що 14-тонна статуя з великими грудьми "не вписується в культурно-історичне середовище". Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Вперше скульптуру, образ якої придумав данський ресторатор Петер Бех, встановили на набережній Лангелініє — неподалік від знаменитої "Русалоньки". Але після кількох років критики з боку місцевих жителів, у 2018 році "Велику русалку" перенесли до форту Драґер — приблизно за 15 км на південний схід від Копенгагена. Тепер її планують прибрати і звідти.
Дебати навколо скульптури знову розгорілися нещодавно. Так, арт-критик данської газети Politiken Матіас Крюгер назвав статую "потворною і порнографічною", а журналістка й священниця Сьоріне Ґотфредсен написала у газеті Berlingske, що багато хто вважає русалку "вульгарною, непоетичною і небажаною".
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Водночас автор ідеї та замовник статуї Петер Бех назвав критику "цілковитою нісенітницею". За його словами, він створив "Велику русалку", бо часто чув, що туристи вважають оригінальну "Русалоньку" занадто маленькою.
"У русалки цілком нормальні пропорції для її розміру. Звісно, у великої жінки і груди великі", — сказав він в інтерв’ю данському телеканалу TV 2 Kosmopol, додавши, що скульптура пішла на користь району, бо приваблює відвідувачів.
Його підтримав місцевий політик Пау Карслунд:
"Аргумент про те, що статуя нібито потворна й порнографічна — занадто примітивний. Ми не повинні так боятися пари грудей".
Карслунд запропонував перенести скульптуру до парку в сусідньому місті Торнбю, тоді як Петер Бех висловив бажання знайти спосіб залишити статую в Драґері.
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