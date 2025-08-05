"Потворна і порнографічна": влада Данії прибере статую "Великої русалки" в передмісті Копенгагена

Данське агентство з питань палаців і культури зажадало прибрати 14-тонну статую "Велика русалка" з форту Драґер. Скульптура, створена за ідеєю ресторатора Петера Беха, викликала критику через свої "великі груди" та "вульгарність", хоча автор і місцевий політик заперечують ці звинувачення.