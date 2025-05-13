УПЦ МП проверят на предмет пропаганды идей "русского мира" – Кабмин

Кабинет министров Украины утвердил ключевые признаки пропаганды "русского мира". Это дает основания для проверки деятельности украинской православной церкви московского патриархата. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление № 541 от 9 мая 2025 года.

Детали

Постановление правительства утверждает "Порядок рассмотрения фактов пропаганды "русского мира" через религиозные организации". В документе сообщается, что пропагандой "русского мира" является распространение идеологии, которая противоречит национальной безопасности Украины.

Рассмотрение проводится по инициативе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) или же на основании обращения органов власти, граждан или организаций.

В случае выявления признаков российской пропаганды, ДЭСС издает приказ о формировании группы для изучения вопроса. В группу входят сотрудники ДЭСС, а также, если есть такая необходиность - сотрудники других государственных органов и научных учреждений.

Группа принимает во внимание информацию из публичных реестров, СМИ, экспертиз, открытых источников, полученные от органов власти или общественности. Если необходимо - назначается религиоведческая экспертиза, которая длится не более 30 дней.

В случае фиксации неоднократных фактов российской пропаганды, ДЭСС утверждает соответствующее заключение. Приказ с выводами публикуется на сайте ДЭСС и направляется религиозной организации в течение трех дней.

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Что является признаками пропаганды идей "русского мира"

Одним из основных признаков распространения "русского мира" является обоснование необходимости восстановления евразийского имперского пространства, в котором нет места для независимой Украины. Такое пространство будет существовать под эгидой российской федерации.

Также к такой пропаганде относится представление так называемой "специальной военной операции" как "священной войны" и "противостояния бездуховному, безбожному Западу". Кроме того, агитаторы "русского мира" оправдывают территориальные претензии и российскую военную агрессию, уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом они апеллируют к общей истории, религиозным традициям, языковому родству, исторической памяти.

Другие признаки пропаганды "русского мира":

отрицание существования украинской нации, украинской государственности и права Украины на государственный суверенитет. При этом отстаивается идея "триединой Руси", "триединства русского народа";

оправдание экспансии московского патриархата на территории Украины с помощью аргументов об уникальности российского исторического пути и российской духовности;

оправдание подавления церковной жизни в Украине, ее национально-исторических религиозных традиций;

отрицание права украинских церквей на автокефалию;

распространение идеи о том, что любое национальное самосознание украинцев и белорусов угрожает "триединому русскому народу";

обоснование российского мессианства и цивилизаторско-просветительской исторической роли россии во время формирования Украинского государства;

оправдание преступлений российских военных, совершенных на территории Украины, как таких, что устраняют препятствия для осуществления особой исторической миссии россии;

распространение идей необходимости собирания "русских земель", которые не имеют четко очерченных границ и охватывают все территории, на которых проживают носители русского языка или верующие русской церкви;

обоснование устранения препятствий, в частности военным путем, для воссоединения "разделенного русского народа".

При этом в постановлении уточняется, что использование таких идей для научного исследования, образования и проведения аналитики не считается пропагандой, если не имеет агитационной цели.

Дополнение

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что кремль пытается повторять пропагандистскую тактику ссср, заворачивая агрессию против Украины в обертку "исторической памяти".