УПЦ МП проверят на предмет пропаганды идей "русского мира" – Кабмин
Киев • УНН
Кабмин утвердил признаки пропаганды «русского мира», что дает основания для проверки упц мп. Это идеи о «триединой Руси», оправдание агрессии и отрицание украинской нации.
Кабинет министров Украины утвердил ключевые признаки пропаганды "русского мира". Это дает основания для проверки деятельности украинской православной церкви московского патриархата. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление № 541 от 9 мая 2025 года.
Детали
Постановление правительства утверждает "Порядок рассмотрения фактов пропаганды "русского мира" через религиозные организации". В документе сообщается, что пропагандой "русского мира" является распространение идеологии, которая противоречит национальной безопасности Украины.
Рассмотрение проводится по инициативе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) или же на основании обращения органов власти, граждан или организаций.
В случае выявления признаков российской пропаганды, ДЭСС издает приказ о формировании группы для изучения вопроса. В группу входят сотрудники ДЭСС, а также, если есть такая необходиность - сотрудники других государственных органов и научных учреждений.
Группа принимает во внимание информацию из публичных реестров, СМИ, экспертиз, открытых источников, полученные от органов власти или общественности. Если необходимо - назначается религиоведческая экспертиза, которая длится не более 30 дней.
В случае фиксации неоднократных фактов российской пропаганды, ДЭСС утверждает соответствующее заключение. Приказ с выводами публикуется на сайте ДЭСС и направляется религиозной организации в течение трех дней.
На Закарпатье священник УПЦ (МП) и его приятель гуляли по селу в советской военной форме09.05.25, 20:18 • 10375 просмотров
Что является признаками пропаганды идей "русского мира"
Одним из основных признаков распространения "русского мира" является обоснование необходимости восстановления евразийского имперского пространства, в котором нет места для независимой Украины. Такое пространство будет существовать под эгидой российской федерации.
Также к такой пропаганде относится представление так называемой "специальной военной операции" как "священной войны" и "противостояния бездуховному, безбожному Западу". Кроме того, агитаторы "русского мира" оправдывают территориальные претензии и российскую военную агрессию, уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины. При этом они апеллируют к общей истории, религиозным традициям, языковому родству, исторической памяти.
Другие признаки пропаганды "русского мира":
- отрицание существования украинской нации, украинской государственности и права Украины на государственный суверенитет. При этом отстаивается идея "триединой Руси", "триединства русского народа";
- оправдание экспансии московского патриархата на территории Украины с помощью аргументов об уникальности российского исторического пути и российской духовности;
- оправдание подавления церковной жизни в Украине, ее национально-исторических религиозных традиций;
- отрицание права украинских церквей на автокефалию;
- распространение идеи о том, что любое национальное самосознание украинцев и белорусов угрожает "триединому русскому народу";
- обоснование российского мессианства и цивилизаторско-просветительской исторической роли россии во время формирования Украинского государства;
- оправдание преступлений российских военных, совершенных на территории Украины, как таких, что устраняют препятствия для осуществления особой исторической миссии россии;
- распространение идей необходимости собирания "русских земель", которые не имеют четко очерченных границ и охватывают все территории, на которых проживают носители русского языка или верующие русской церкви;
- обоснование устранения препятствий, в частности военным путем, для воссоединения "разделенного русского народа".
При этом в постановлении уточняется, что использование таких идей для научного исследования, образования и проведения аналитики не считается пропагандой, если не имеет агитационной цели.
Дополнение
В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что кремль пытается повторять пропагандистскую тактику ссср, заворачивая агрессию против Украины в обертку "исторической памяти".