упц мп перевірять на предмет пропаганди ідей "русского міра" - Кабмін

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення
08:36 • 13157 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

07:44 • 13529 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

05:20 • 44893 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

05:00 • 56512 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 65972 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 56494 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 59066 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

12 травня, 15:00 • 96993 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 14:27 • 97125 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
12 травня, 13:28 • 37549 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
64%
747мм
Популярнi новини

ISW: кремль мілітаризує окуповані території України, комплектуючи місцеву владу ветеранами "сво"

13 травня, 00:27 • 25166 перегляди

"росія повинна зробити це без зволікання": країни групи Веймар+ оприлюднили спільну заяву

13 травня, 01:22 • 28457 перегляди

У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

13 травня, 02:10 • 35075 перегляди

путін не зустрінеться із Зеленським в Стамбулі: російські чиновники проти - ISW

13 травня, 02:42 • 31453 перегляди

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Середземному морі - ВМС

13 травня, 03:13 • 28700 перегляди
Публікації

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

08:36 • 13140 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

05:20 • 44868 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

05:00 • 56483 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 96976 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 97109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

08:20 • 7244 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

07:57 • 8104 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

07:36 • 10113 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 42506 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 80614 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

упц мп перевірять на предмет пропаганди ідей "русского міра" - Кабмін

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Кабмін затвердив ознаки пропаганди «русского міра», що дає підстави для перевірки упц мп. Це ідеї про «триєдину Русь», виправдання агресії та заперечення української нації.

упц мп перевірять на предмет пропаганди ідей "русского міра" - Кабмін

Кабінет міністрів України затвердив ключові ознаки пропаганди "русского міра". Це дає підстави для перевірки діяльності української православної церкви московського патріархату. Про це пише УНН з посиланням на постанову № 541 від 9 травня 2025 року.

Деталі

Постанова уряду затверджує "Порядок розгляду фактів пропаганди "русского міра" через релігійні організації". В документі повідомляється, що пропагандою "русского міра" є поширення ідеології, яка суперечить національній безпеці України.

Розгляд проводиться за ініціативою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) або ж на підставі звернення органів влади, громадян чи організацій.

У разі виявлення ознак російської пропаганди, ДЕСС видає наказ про формування групи для вивчення питання. До групи входять працівники ДЕСС, а також, якщо є така необхідінсть - співробітники інших державних органів та наукових установ.

Група бере до уваги інформацію з публічних реєстрів, ЗМІ, експертиз, відкритих джерел, отримані від органів влади чи громадськості. Якщо необхідно - призначається релігієзнавча експертиза, яка триває не більше 30 днів.

У разі фіксації неодноразових фактів російської пропаганди, ДЕСС затверджує відповідний висновок. Наказ із висновками публікується на сайті ДЕСС та надсилається релігійній організації протягом трьох днів.

На Закарпатті священик УПЦ (МП) та його приятель гуляли селом у радянській військовій формі09.05.25, 20:18 • 10375 переглядiв

Що є ознаками пропаганди ідей "русского міра"

Однією з основних ознак поширення "русского міра" є обґрунтування необхідності відновлення євразійського імперського простору, в якому немає місця для незалежної України. Такий простір буде існувати під егідою російської федерації.

Також до такої пропаганди відноситься представлення так званої "спеціальної військової операції" як "священної війни" та "протистояння бездуховному, безбожному Заходу". Крім того, агітатори "русского міра" виправдовують територіальні претензії та російську військову агресію, знищення суверенітету і територіальної цілісності України. При цьому вони апелюють до спільної історії, релігійних традицій, мовної спорідненості, історичної пам’яті.

Інші ознаки пропаганди "русского міра":

  • заперечення існування української нації, української державності та права України на державний суверенітет. При цьому відстоюється ідея "триєдиної Русі", "триєдинства російського народу";
    • виправдання експансії московського патріархату на території України за допомогою аргументів про унікальність російського історичного шляху та російської духовності;
      • виправдання придушення церковного життя в Україні, її національно-історичних релігійних традицій;
        • заперечення права українських церков на автокефалію;
          • поширення ідеї про те, що будь-яке національне самоусвідомлення українців і білорусів загрожує "триєдиному російському народу";
            • обґрунтування російського месіанства та цивілізаторсько-просвітницької історичної ролі росії під час формування Української держави;
              • виправдання злочинів російських військових, вчинених на території України, як таких, що усувають перешкоди для здійснення особливої історичної місії росії;
                • поширення ідей необхідності збирання "російських земель", що не мають чітко окреслених кордонів і охоплюють всі території, на яких проживають носії російської мови чи віряни російської церкви;
                  • обґрунтування усунення перешкод, зокрема воєнним шляхом, для возз’єднання "розділеного російського народу".

                    При цьому в постанові уточнюється, що використання таких ідей задля наукового дослідження, освіти та проведення аналітики не вважається пропагандою, якщо не має агітаційної мети.

                    Доповнення

                    В Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що кремль намагається повторювати пропагандистську тактику срср, загортаючи агресію проти України в обгортку "історичної пам’яті".

                    Павло Зінченко

                    Павло Зінченко

                    СуспільствоВійнаПолітика
                    Україна
                    Brent
                    $65.00
                    Bitcoin
                    $102,722.00
                    S&P 500
                    $5,831.31
                    Tesla
                    $316.72
                    Газ TTF
                    $35.34
                    Золото
                    $3,259.49
                    Ethereum
                    $2,457.50