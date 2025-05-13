упц мп перевірять на предмет пропаганди ідей "русского міра" - Кабмін

Кабінет міністрів України затвердив ключові ознаки пропаганди "русского міра". Це дає підстави для перевірки діяльності української православної церкви московського патріархату. Про це пише УНН з посиланням на постанову № 541 від 9 травня 2025 року.

Деталі

Постанова уряду затверджує "Порядок розгляду фактів пропаганди "русского міра" через релігійні організації". В документі повідомляється, що пропагандою "русского міра" є поширення ідеології, яка суперечить національній безпеці України.

Розгляд проводиться за ініціативою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) або ж на підставі звернення органів влади, громадян чи організацій.

У разі виявлення ознак російської пропаганди, ДЕСС видає наказ про формування групи для вивчення питання. До групи входять працівники ДЕСС, а також, якщо є така необхідінсть - співробітники інших державних органів та наукових установ.

Група бере до уваги інформацію з публічних реєстрів, ЗМІ, експертиз, відкритих джерел, отримані від органів влади чи громадськості. Якщо необхідно - призначається релігієзнавча експертиза, яка триває не більше 30 днів.

У разі фіксації неодноразових фактів російської пропаганди, ДЕСС затверджує відповідний висновок. Наказ із висновками публікується на сайті ДЕСС та надсилається релігійній організації протягом трьох днів.

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Що є ознаками пропаганди ідей "русского міра"

Однією з основних ознак поширення "русского міра" є обґрунтування необхідності відновлення євразійського імперського простору, в якому немає місця для незалежної України. Такий простір буде існувати під егідою російської федерації.

Також до такої пропаганди відноситься представлення так званої "спеціальної військової операції" як "священної війни" та "протистояння бездуховному, безбожному Заходу". Крім того, агітатори "русского міра" виправдовують територіальні претензії та російську військову агресію, знищення суверенітету і територіальної цілісності України. При цьому вони апелюють до спільної історії, релігійних традицій, мовної спорідненості, історичної пам’яті.

Інші ознаки пропаганди "русского міра":

заперечення існування української нації, української державності та права України на державний суверенітет. При цьому відстоюється ідея "триєдиної Русі", "триєдинства російського народу";

виправдання експансії московського патріархату на території України за допомогою аргументів про унікальність російського історичного шляху та російської духовності;

виправдання придушення церковного життя в Україні, її національно-історичних релігійних традицій;

заперечення права українських церков на автокефалію;

поширення ідеї про те, що будь-яке національне самоусвідомлення українців і білорусів загрожує "триєдиному російському народу";

обґрунтування російського месіанства та цивілізаторсько-просвітницької історичної ролі росії під час формування Української держави;

виправдання злочинів російських військових, вчинених на території України, як таких, що усувають перешкоди для здійснення особливої історичної місії росії;

поширення ідей необхідності збирання "російських земель", що не мають чітко окреслених кордонів і охоплюють всі території, на яких проживають носії російської мови чи віряни російської церкви;

обґрунтування усунення перешкод, зокрема воєнним шляхом, для возз’єднання "розділеного російського народу".

При цьому в постанові уточнюється, що використання таких ідей задля наукового дослідження, освіти та проведення аналітики не вважається пропагандою, якщо не має агітаційної мети.

Доповнення

В Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що кремль намагається повторювати пропагандистську тактику срср, загортаючи агресію проти України в обгортку "історичної пам’яті".