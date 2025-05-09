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Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС
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Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

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На Закарпатті священик УПЦ (МП) та його приятель гуляли селом у радянській військовій формі

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

На Закарпатті затримали двох чоловіків у військовій формі СРСР із символікою. Серед затриманих – священник УПЦ (МП), який пропагував комуністичний режим.

На Закарпатті священик УПЦ (МП) та його приятель гуляли селом у радянській військовій формі

На Закарпатті поліція затримала двох чоловіків, які розгулювали вулицями у військовій формі з радянською символікою. Серед порушників – священик УПЦ (МП). Про це повідомила поліція Закарпатської області, пише УНН.

Сьогодні, 9 травня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками 

- говориться у повідомленні.

На місце події прибули співробітники районного управління поліції та Служби безпеки України.

Правоохоронці встановили особи двох чоловіків. Ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району.

Чоловіки показово одягли радянську військову уніформу з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим.

Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили 

- говориться у повідомленні.

За даним фактом правоохоронці відкрили провадження щодо поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Слідство у цій справі триває.

Доповнення

Поліція Берліна розділила групи мітингарів біля меморіалу в Тіргартені. Правоохоронці запобігли безладу, оскільки проросійські демонстранти намагалися порушити встановлені правила зібрання і, як можна побачити на зафіксованих кадрах, дехто з них провокував сутичку.

Павло Зінченко

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