На Закарпатті священик УПЦ (МП) та його приятель гуляли селом у радянській військовій формі
Київ • УНН
На Закарпатті затримали двох чоловіків у військовій формі СРСР із символікою. Серед затриманих – священник УПЦ (МП), який пропагував комуністичний режим.
На Закарпатті поліція затримала двох чоловіків, які розгулювали вулицями у військовій формі з радянською символікою. Серед порушників – священик УПЦ (МП). Про це повідомила поліція Закарпатської області, пише УНН.
Сьогодні, 9 травня, на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селищі Міжгір’я двоє невідомих пересуваються у формі солдатів радянської армії із георгіївськими стрічками
На місце події прибули співробітники районного управління поліції та Служби безпеки України.
Правоохоронці встановили особи двох чоловіків. Ними виявилися 58-річний священнослужитель УПЦ (МП) з Міжгір’я та 46-річний житель села Терново Тячівського району.
Чоловіки показово одягли радянську військову уніформу з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим.
Фігурантів було доставлено до поліцейського відділку. Усі заборонені предмети правоохоронці вилучили
За даним фактом правоохоронці відкрили провадження щодо поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. Слідство у цій справі триває.
Доповнення
Поліція Берліна розділила групи мітингарів біля меморіалу в Тіргартені. Правоохоронці запобігли безладу, оскільки проросійські демонстранти намагалися порушити встановлені правила зібрання і, як можна побачити на зафіксованих кадрах, дехто з них провокував сутичку.