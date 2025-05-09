На Закарпатье священник УПЦ (МП) и его приятель гуляли по селу в советской военной форме
Киев • УНН
На Закарпатье задержали двух мужчин в военной форме СССР с символикой. Среди задержанных – священник УПЦ (МП), который пропагандировал коммунистический режим.
В Закарпатье полиция задержала двух мужчин, которые разгуливали по улицам в военной форме с советской символикой. Среди нарушителей – священник УПЦ (МП). Об этом сообщила полиция Закарпатской области, пишет УНН.
Сегодня, 9 мая, на линию "102" поступило сообщение о том, что в поселке Межгорье двое неизвестных передвигаются в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами
На место происшествия прибыли сотрудники районного управления полиции и Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили личности двух мужчин. Ими оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района.
Мужчины показательно одели советскую военную униформу с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим.
Фигуранты были доставлены в полицейский участок. Все запрещенные предметы правоохранители изъяли
По данному факту правоохранители открыли производство по распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Следствие по этому делу продолжается.
Дополнение
Полиция Берлина разделила группы митингующих возле мемориала в Тиргартене. Правоохранители предотвратили беспорядки, поскольку пророссийские демонстранты пытались нарушить установленные правила собрания и, как можно увидеть на зафиксированных кадрах, некоторые из них провоцировали стычку.