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На Закарпатье священник УПЦ (МП) и его приятель гуляли по селу в советской военной форме

Киев • УНН

 • 2920 просмотра

На Закарпатье задержали двух мужчин в военной форме СССР с символикой. Среди задержанных – священник УПЦ (МП), который пропагандировал коммунистический режим.

На Закарпатье священник УПЦ (МП) и его приятель гуляли по селу в советской военной форме

В Закарпатье полиция задержала двух мужчин, которые разгуливали по улицам в военной форме с советской символикой. Среди нарушителей – священник УПЦ (МП). Об этом сообщила полиция Закарпатской области, пишет УНН.

Сегодня, 9 мая, на линию "102" поступило сообщение о том, что в поселке Межгорье двое неизвестных передвигаются в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами 

- говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники районного управления полиции и Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили личности двух мужчин. Ими оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района.

Мужчины показательно одели советскую военную униформу с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим.

Фигуранты были доставлены в полицейский участок. Все запрещенные предметы правоохранители изъяли 

- говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли производство по распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Следствие по этому делу продолжается.

Дополнение

Полиция Берлина разделила группы митингующих возле мемориала в Тиргартене. Правоохранители предотвратили беспорядки, поскольку пророссийские демонстранты пытались нарушить установленные правила собрания и, как можно увидеть на зафиксированных кадрах, некоторые из них провоцировали стычку.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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